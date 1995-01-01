Описание

Беспроводная петличная микрофонная радиосистема GreenBean RadioSystem UHF200 предназначается для блогеров, видеографов, журналистов, лекторов, работающих в студии или вне помещения. Эта профессиональная радиосистема представляет собой комплексное решение для записи диалогов, интервью и речи на фото- или видеокамеру. Ведущий, актер или интервьюер может отдаляться от камеры без потери качества звука на расстояние до 120 метров (уверенный прием, в идеальных условиях – до 200 метров), а оператор может контролировать записываемый звук через наушники в режиме реального времени.

Благодаря всенаправленному петличному микрофону, передатчику-трансмиттеру и двухканальному приемнику, GreenBean RadioSystem UHF200 поможет записывать звук вещательного качества непосредственно во время видеосъемки, экономя время на сведение и обработку аудиосигнала при монтаже.

Выбор из 96 каналов дает простоту настройки и качество сигнала без помех, благодаря автоматическому режиму сканирования и режиму ИК-синхронизации обеих устройств. Кабели, крепежные аксессуары и кейс для переноски входят в комплект.

Надежная и компактная система – приемное устройство и микрофонный усилитель-трансмиттер выполнены в одинаковых алюминиевых корпусах размером 90х64х25 мм. Металлическая конструкция корпуса эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает ударопрочность устройства.

С обратной стороны корпуса устанавливаются металлические проволочные крепления «на ремень». Крепление «холодный башмак» с резьбой 1/4" для установки на фотокамере, кронштейне типа magic arm, микрофонной стойке или штативе входит в комплект.

Винтовая фиксация штекера кабеля на приемнике и передатчике исключает непреднамеренное отсоединения кабелей во время записи.

Всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 м и металлической клипсой для крепления на одежду останется незаметным в кадре. Петличный микрофон имеет стандартный разъем Jack 3,5мм и может быть заменен на любой другой микрофон, например, внешний микрофон GreenBean GB-VM03.

Яркие LCD-дисплеи размером 30х15 мм с подсветкой отображает основную информацию, такую как состояние батареи приемника и передатчика, уровень звука и выбор группы/канала. Время работы подсветки регулируется от 0 до 60 секунд.

Функция отключения микрофона используется, когда запись звука требуется быстро приостановить, не снимая сам микрофон: например, если спикеру нужно ответить на телефонный звонок. Для отключения микрофона используется короткое нажатие кнопки питания передатчика.

Передатчик имеет вход с регулируемым напряжением MIC/LINE IN (микрофонный или линейный). Линейный вход предоставляет, например, возможность записывать на камеру музыкальные композиции с микшерного пульта или портативного рекордера.

Встроенный низкочастотный фильтр на передатчике уменьшает низкочастотные шумы (шуршания одежды, звуки ветра на улице или кондиционеров в помещении) и делает звучание качественным. Кроме того в комплект входит дополнительная меховая ветрозащита для записи еще более чистого звука.

Выходная мощность передатчика может быть установлена на низкий уровень для снижения энергопотребления при работе на близком расстоянии или высокий уровень для улучшения качества сигнала при работе на больших расстояниях.

Приемник и передатчик питаются от двух батарей типа «АА» каждый. Возможно использование перезаряжаемых аккумуляторов типа «АА» или питание от внешнего устройства типа PowerBank через порт Type-C, находящийся на корпусе. Батареи приобретаются отдельно.

Жесткий пластиковый кейс с поролоновыми вставками предохраняет радиосистему от повреждений во время транспортировки и хранения. Размер кейса 370х202х85 мм, вес комплекта в кейсе 1.6 кг.

Особенности

Профессиональное вещательное качество звука

Алюминиевые корпуса приемника и передатчика

Быстрая настройка и удобное использование

Регулируемая мощность трансмиттера для снижения энергопотребления

Расстояние использования до 120 метров (в помещении до 60 метров).

Микрофонный или линейный вход

Всенаправленный конденсаторный микрофон

LCD-дисплей 30х15 мм с подсветкой

96 частот с автоматическим выбором сканирования для работы без помех, два канала (A и B)

ИК-синхронизация каналов передатчика и приемника

Режимы вывода звука MONO/STEREO

Функция мониторинга

Низкочастотный фильтр

16 уровней регулировки громкости

Компактный размер приемника и передатчика 90х64х25 мм

Жесткий пластиковый кейс с поролоновыми вставками в комплекте

Комплектация