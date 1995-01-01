Описание

Беспроводная аналоговая система GreenBean RadioSystem UHF150, работающая в открытом диапазоне 2.4 ГГц, предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего на камеру или пульт управления звуком. Система может одновременно работать с 1 или 2 передатчиками, предусмотрены регулировки усиления и шумоподавления, выбор канала и частоты. Рабочая дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м).

Петличная радиосистема GreenBean RadioSystem UHF150 включает в себя всенаправленный конденсаторный микрофон, трансмиттер и ресивер с использованием цифровой обработки сигнала (DSP). Система обеспечивает превосходное качество звука при съемке на видеокамеру, камкодер или мобильный телефон. Она отлично подходит для работы как в помещении, так и на открытом воздухе. Ведущий, актер, блогер может значительно удаляться от камеры без потери качества звучания, при этом дополнительный контроль оператором во время съемки не требуется.

Низкое энергопотребление, большое расстояние передачи и компактность делают радиосистему GreenBean RadioSystem UHF150 незаменимой при записи репортажей, эфиров, стримингов, интервью.

Основные особенности:

Автоматическая регулировка усиления и шумоподавления в приемнике для управления качеством звукового сигнала.

Яркие монохромные LCD-дисплеи размером 40х20 мм с подсветкой, а также простой, интуитивно понятный интерфейс и элементы управления для быстрой настройки радиосистемы или внесения изменений прямо во время съемки.

Подсветка экрана приемника включается в начале передачи звука и может использоваться для индикации уровня громкости, что упрощает контроль системы в процессе записи.

Выходная мощность трансмиттера может быть установлена на низкий (L) или высокий (H) уровень для экономии заряда батареи

Функция низкочастотного фильтра LCF на передатчике сводит к минимуму низкочастотные шумы, например шумы ветра на улице или звуки кондиционеров в помещении.

Функция блокировки всех кнопок передатчика помогает предотвратить случайные изменения настроек во время записи.

Регулируемая чувствительность микрофона (8 ступеней регулировки на передатчике) поможет получить «чистый» звук независимо от условий записи и удаления микрофона от источника звука.

Функция отключения передачи звука Mute пригодится тогда, когда запись звука необходимо приостановить – например, чтобы ответить на телефонный звонок.

Система подходит не только для записи «живого» звука. Передатчик имеет линейный вход, который предоставляет возможность записывать звук на камеру со смартфона (например, во время телефонного интервью), микшерного пульта или портативного рекордера (при записи музыкальных композиций).

Разъем для наушников на приемнике дает возможность контролировать наличие звука и его качество в режиме реального времени.

50 частот на выбор и два канала, предлагаемых системой, помогают разделить работу устройств в случае, когда в одном помещении используется сразу несколько беспроводных систем, и таким образом избежать помех на канале. Индикатор состояния частоты показывает, можно ли использовать частоту, чтобы избежать нежелательных хлопков, щелчков, выпадений и всплесков из-за радиочастотных или электромагнитных помех.

Режим вывода звука MIX/DUAL MONO позволяет писать звук с двух передатчиков на один приемник или использовать вместо штатного петличного микрофона – стереомикрофон.

Система легкая, компактная и простая в использовании. Приемное устройство и микрофонный усилитель-трансмиттер конструктивно выполнены в одинаковых компактных корпусах размером 89х62х22 мм из прочного ABS-пластика. С обратной стороны корпуса установлены металлические крепления «на ремень», на крепление приемника может также устанавливаться комплектное крепление «холодный башмак» с резьбой 1/4" для закрепления на фотокамере, держателе или штативе.

Ресивер и трансмиттер использует фиксирующие соединение кабеля Jack 3.5 мм для защиты от случайного отсоединения во время записи. Кабели Jack 3,5мм/XLR, Jack 3.5мм TRS (male) / Jack 3.5мм TRRS (male), Jack 3,5мм / Jack 3,5мм входят в комплект.

Всенаправленный петличный микрофон с клипсой и проводом 1.2 м может незаметно крепиться на одежду диктора, интервьюера или журналиста, не мешаясь в кадре.

Питание приемника и передатчика осуществляется от двух батарей типа «АА» каждый. Возможно использование перезаряжаемых аккумуляторов типа «АА» или питание от внешнего устройства через порт microUSB, находящийся на корпусе. При использовании внешнего источника питания microUSB, аккумуляторы в батарейном отсеке будут заряжаться одновременно с работой устройства.

Жесткий пластиковый кейс со вспененными вставками входит в комплект и предохраняет радиосистему во время транспортировки на место съемки. Размер кейса 275х225х50 мм, вес комплекта в кейсе 0.8 кг.

Комплектация