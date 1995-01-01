Батарейная площадка GreenBean Plate V-NPF устанавливается в разъём V-mount и позволяет использовать 2 аккумулятора типа NP-F вместо 1 батареи V-Mount. Сбоку предусмотрен выход D-Tap, а с другой стороны – кнопка и светодиодные индикаторы для проверки уровня заряда. Корпус площадки изготовлен из жаропрочного пластика, благодаря этому обеспечивается длительная непрерывная работа при токах до 8 А. Функционирование данной площадки возможно только при установке двух аккумуляторов.