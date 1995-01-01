Батарейная площадка GreenBean Plate V-NPF переходная, 2х NP-F / V-Mount
Код товара : УТ-00073205
Артикул : 26158
2 690 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Батарейная площадка GreenBean Plate V-NPF устанавливается в разъём V-mount и позволяет использовать 2 аккумулятора типа NP-F вместо 1 батареи V-Mount. Сбоку предусмотрен выход D-Tap, а с другой стороны – кнопка и светодиодные индикаторы для проверки уровня заряда. Корпус площадки изготовлен из жаропрочного пластика, благодаря этому обеспечивается длительная непрерывная работа при токах до 8 А. Функционирование данной площадки возможно только при установке двух аккумуляторов.
Характеристики
- Тип аккумуляторов: Sony NP-F 7.4В
- Выходные интерфейсы: Sony V-lock, D-TAP
- Выходное напряжение: 13...16.8В
- Максимальная сила выходного тока: 8А
- Вес: 140 г
- Размер: 151 х 96 х 22 мм
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