GreenBean NP-F990 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 10050 мАч (74.4 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.

Модель NP-F990 PROII имеет функцию проверки заряда: при нажатии на кнопку «Check» загораются четыре светодиодных индикатора. Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах.

В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч).

Характеристики