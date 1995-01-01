Аккумулятор GreenBean NP-F750 6700 мАч (уцененный)
Код товара:УТ-00083278
Артикул:25972 (у)
Товар не найден
Описание
Аккумулятор GreenBean NP-F750 емкостью 6700 мАч для использования с различными устройствами: осветителями, рекордерами, видеокамерами и так далее. Данный аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Количество циклов перезаряда не менее 300.
Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.