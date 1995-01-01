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Аккумулятор GreenBean NP-F550 PROII, 3350 мАч

  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
  • NP-F550 PROII, 3350 мАч
Код товара:УТ-00081589
Артикул:31844

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

GreenBean NP-F550 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 3350 мАч (24.8 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-C порта позволяет заряжать аккумулятор от USB розеток, сетевых адаптеров, пауэрбанков, что очень удобно в дороге. Также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.

Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах.

В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч).

Характеристики

  • Номинальная емкость: 3350 мАч, 24.8 Втч
  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Напряжение заряда: 8.4 В
  • Температура эксплуатации: от -20° до +50°С
  • Размеры: 70.8 х 38.5 х 30.4 мм
  • Вес: 118 г
  • Размеры с упаковкой: 80 х 60 х 35 мм
  • Вес брутто: 150 г
  • Комплектация: аккумулятор GreenBean NP-F PROII, кабель USB-Type-C, документация