Аккумулятор GreenBean NP-F550 PROII, 3350 мАч
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Описание
GreenBean NP-F550 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 3350 мАч (24.8 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-C порта позволяет заряжать аккумулятор от USB розеток, сетевых адаптеров, пауэрбанков, что очень удобно в дороге. Также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.
Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах.
В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч).
Характеристики
- Номинальная емкость: 3350 мАч, 24.8 Втч
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Напряжение заряда: 8.4 В
- Температура эксплуатации: от -20° до +50°С
- Размеры: 70.8 х 38.5 х 30.4 мм
- Вес: 118 г
- Размеры с упаковкой: 80 х 60 х 35 мм
- Вес брутто: 150 г
- Комплектация: аккумулятор GreenBean NP-F PROII, кабель USB-Type-C, документация