Аккумулятор GreenBean NP-550 емкостью 3350 мАч для использования с различными устройствами: осветителями, рекордерами, видеокамерами и так далее. Данный аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Количество циклов перезаряда не менее 300.