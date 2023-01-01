Аккумулятор GreenBean NP-F550 3350 мАч (уцененный)
Код товара : УТ-00062335
Артикул : 25971 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка.
2 060 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Аккумулятор GreenBean NP-550 емкостью 3350 мАч для использования с различными устройствами: осветителями, рекордерами, видеокамерами и так далее. Данный аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Количество циклов перезаряда не менее 300.
Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.