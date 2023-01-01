Описание

Мощный светодиодный осветитель GreenBean MoonLight 400 LED bi-color – круглая световая панель с изменяемой цветовой температурой. Источники света — 1280 ярких SMD светодиодов с высоким уровнем цветопередачи (CRI более 95). Максимальная мощность — 230 Вт. В отличие от традиционно используемых софтбоксов, осветитель GreenBean MoonLight имеет абсолютно круглую матовую (через которую не видны излучающие светодиоды) поверхность, малые габариты и может создавать красивые круглые блики на глянцевых отражающих поверхностях.

В осветителе используется две группы светодиодов с температурой 3200 К и 5600 К, каждая номинальной мощностью 200 Вт. Электрическая схема блока питания осветителя ограничивает общую мощность световой панели величиной 200 Вт. Установив (зафиксировав) необходимую мощность панели (максимум 200 Вт), пользователь может плавно менять цветовую температуру без изменения настроек камеры. Регулировка мощности бесступенчатая — от 10 до 100%

Конструкция

Корпус осветителя изготовлен из ударопрочного ABS пластика, на передней части корпуса расположен белый молочный светорассеиватель диаметром 44 см. На задней части корпуса расположены элементы управления осветителем, LCD экран с подсветкой, разъёмы DMX тип (XLR 5 pin), разъём питания, разъёмы для установки аккумуляторов, отключаемые вентиляторы охлаждения, ручка для переноски и тумблер питания.

Протокол DMX-512 позволяет подключать и объединять в группы не только осветители GreenBean MoonLight 120 LED bi-color, но и различные устройства других производителей (прожекторы, осветители и т.д.) к пульту управления (существуют и беспроводные передатчики и приемники для управления по DMX).

Лира осветителя изготовлена из алюминиевого сплава. Осветитель может наклоняться на лире на угол 180° и фиксироваться в этом положении с помощью винтового зажима. Установка осветителя осуществляется на стандартную стойку со шпиготом 5/8 дюйма; предусмотрена возможность горизонтальной установки лиры осветителя. Фиксация лиры на стойке — винтовая.

Активная система охлаждения с бесшумными вентиляторами не создаёт помех при звукозаписи и допускает длительную работу осветителя без необходимости делать перерывы во время съёмки для его «остывания».

Дистанционное управление

Для дистанционного управления осветителем, в комплекте с ним предусмотрен пульт 2.4 ГГц. С помощью него можно настраивать мощность и цветовую температуру, а также выбирать канал управления или полностью отключать питание прибора Текущие параметры работы отображаются на экране. Питание пульта осуществляется от 2-х батареек типа «ААА».

Два варианта питания осветителя

В студии: комплектный блок питания с сетевым кабелем.

На выезде: возможно подключение аккумуляторов V-mount (питание осуществляется только от двух аккумуляторов одновременно). Аккумуляторы приобретаются отдельно.

Выбор источника осуществляется трёхпозиционным тумблером на корпусе осветителя.

Сумка-чехол

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол на молнии.