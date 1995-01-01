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Удочка GreenBean MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)

  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
  • MicHolder 350C (карбон, до 3,5 м)
Код товара:УТ-00073256
Артикул:25188

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карбоновая телескопическая микрофонная удочка (бум) GreenBean MicHolder 350C выдвигается на длину 3,5 м из сложенного состояния длиной 88,5 см, весит всего 0,63 кг. На конце удочки находится винт с резьбой 1/4" (в комплекте переходник 3/8").

Конструкция содержит 5 сегментов, что облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции выполнены из легкого и прочного углеродного волокна с толщиной стенки 1 мм, алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции. Благодаря прецизионно сбалансированной конструкции секции выдвигаются очень плавно и фиксируются без люфтов. Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 63 см позволит комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.

Микрофонная удочка MicHolder 350C предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, позволяет поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.

Характеристики:

  • Максимальная длина: 3,5 м
  • Длина в сложенном виде: 88,5 см
  • Количество секций: 5
  • Диаметр секций: 28/25/22/19/16 мм
  • Материал секций: карбон
  • Крепление микрофона: винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")
  • Допустимая нагрузка: 3 кг
  • Канал для кабеля: есть
  • Вес устройства: 0,63 кг
  • Вес с упаковкой: 0,9 кг
  • Размер упаковки: 930 х 60 х 60 мм
Комплектация:
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C
  • Переходник с 1/4" на 3/8"
  • Чехол с наплечным ремнем