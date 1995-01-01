Карбоновая телескопическая микрофонная удочка (бум) GreenBean MicHolder 350C выдвигается на длину 3,5 м из сложенного состояния длиной 88,5 см, весит всего 0,63 кг. На конце удочки находится винт с резьбой 1/4" (в комплекте переходник 3/8").

Конструкция содержит 5 сегментов, что облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции выполнены из легкого и прочного углеродного волокна с толщиной стенки 1 мм, алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции. Благодаря прецизионно сбалансированной конструкции секции выдвигаются очень плавно и фиксируются без люфтов. Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 63 см позволит комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.

Микрофонная удочка MicHolder 350C предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, позволяет поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.

Характеристики:

Максимальная длина: 3,5 м

3,5 м Длина в сложенном виде: 88,5 см

88,5 см Количество секций: 5

5 Диаметр секций: 28/25/22/19/16 мм

28/25/22/19/16 мм Материал секций: карбон

карбон Крепление микрофона: винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")

винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8") Допустимая нагрузка: 3 кг

3 кг Канал для кабеля: есть

есть Вес устройства: 0,63 кг

0,63 кг Вес с упаковкой: 0,9 кг

0,9 кг Размер упаковки: 930 х 60 х 60 мм

Комплектация: