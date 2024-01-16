Удочка GreenBean MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
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Описание
Алюминиевая телескопическая микрофонная удочка (бум) GreenBean MicHolder 240 выдвигается на длину 2,4 м из сложенного состояния длиной 64,5 см, вес 0,61 кг. На конце удочки находится винт с резьбой 1/4" (в комплекте переходник 3/8").
Конструкция содержит 5 сегментов, что облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции выполнены из алюминиевого сплава с толщиной стенки 1 мм, алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции. Благодаря прецизионно сбалансированной конструкции секции выдвигаются очень плавно и фиксируются без люфтов. Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 395 мм позволит комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.
Микрофонная удочка MicHolder 350C предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, позволяет поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.
Характеристики:
- Максимальная длина 2,4 м
- Длина в сложенном виде 64,5 см
- Количество секций 5
- Диаметр секций 28/25/22/19/16 мм
- Материал секций алюминиевый сплав
- Крепление микрофона винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")
- Допустимая нагрузка 3 кг
- Канал для кабеля есть
- Вес устройства 0,61 кг
- Вес с упаковкой 0,9 кг
- Размер упаковки 650х95х90 мм
Комплектация:
- Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 240
- Переходник с 1/4" на 3/8"
- Чехол с наплечным ремнем
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон