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Удочка GreenBean MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)

  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
  • MicHolder 240 (алюминий, до 2.4 м)
Код товара:УТ-00038579
Артикул:25187

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Алюминиевая телескопическая микрофонная удочка (бум) GreenBean MicHolder 240 выдвигается на длину 2,4 м из сложенного состояния длиной 64,5 см, вес 0,61 кг. На конце удочки находится винт с резьбой 1/4" (в комплекте переходник 3/8").

Конструкция содержит 5 сегментов, что облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции выполнены из алюминиевого сплава с толщиной стенки 1 мм, алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции. Благодаря прецизионно сбалансированной конструкции секции выдвигаются очень плавно и фиксируются без люфтов. Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 395 мм позволит комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.

Микрофонная удочка MicHolder 350C предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, позволяет поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.

Характеристики:

  • Максимальная длина 2,4 м
  • Длина в сложенном виде 64,5 см
  • Количество секций 5
  • Диаметр секций 28/25/22/19/16 мм
  • Материал секций алюминиевый сплав
  • Крепление микрофона винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")
  • Допустимая нагрузка 3 кг
  • Канал для кабеля есть
  • Вес устройства 0,61 кг
  • Вес с упаковкой 0,9 кг
  • Размер упаковки 650х95х90 мм

Комплектация:

  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 240
  • Переходник с 1/4" на 3/8"
  • Чехол с наплечным ремнем
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон