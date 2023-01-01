Кран GreenBean Mechanic 05
Код товара : УТ-00042479
Артикул : 21544
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
5.000
Описание
C помощью крана Mechanic 05 возможно производить видео съемку перемещая камеру вверх-вниз и на 360 градусов по кругу. Его можно установить на штативе соответствующей нагрузки с помощью стандартного винта 3/8". В верхней части крана имеются монтажные отверстия 3/8", с помощью которых можно установить штативную головку, для изменения положения камеры.
Кран Mechanic 05 идеально подходит для выездных работ, в разобранном состоянии легко помещается в багажнике автомобиля. Вся конструкция легко собирается одним человеком.
Характеристики:
- грузоподъемность до 5 кг
- максимальная длина 2.37 м
- максимальный рабочий радиус 166 см
- минимальный рабочий радиус 130 см
- максимальная рабочая высота 255 см
- минимальная рабочая высота 18 см
- горизонтальное панорамирование 360˚
- крепление на штатив 3/8''
- крепление для камеры 1/4'' и 3/8''
- вес собранной системы (без камеры и противовесов) 4.95 кг
- материал алюминий