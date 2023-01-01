Описание

C помощью крана Mechanic 05 возможно производить видео съемку перемещая камеру вверх-вниз и на 360 градусов по кругу. Его можно установить на штативе соответствующей нагрузки с помощью стандартного винта 3/8". В верхней части крана имеются монтажные отверстия 3/8", с помощью которых можно установить штативную головку, для изменения положения камеры.

Кран Mechanic 05 идеально подходит для выездных работ, в разобранном состоянии легко помещается в багажнике автомобиля. Вся конструкция легко собирается одним человеком.

Характеристики: