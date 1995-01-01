Описание

Тканевая сотовая насадка GreenBean LedFlow HC-4ft предназначена для «световых жезлов» LedFlow 4ft Bi-color DMX и LedFlow 4ft RGB (BP). Соты сужают угол рассеяния света, делая его более направленным, более акцентированным (40°). Полужесткий тканевый корпус насадки быстро крепится к осветителю при помощи ремешков-стяжек на «липучках». Размер ячейки тканевых сот – 4х4 см. При хранении соты складываются до размера 65 х 6.5 х 1 см. Вес 260 г.

Сотовая насадка GreenBean LedFlow HC-4ft также совместима с 4-футовыми (120-сантиметровыми) осветителями NanLite, Kino Flo, BB&S Pipeline, Digital Sputnik Voyager, Astera, Quasar и др.