Описание

Тканевая сотовая насадка GreenBean LedFlow HC-2ft предназначена для «световых жезлов» LedFlow 2ft Bi-color DMX и LedFlow 2ft RGB (BP). Соты сужают угол рассеяния света, делая его более направленным, более акцентированным (40°). Полужесткий тканевый корпус насадки быстро крепится к осветителю при помощи ремешков-стяжек на «липучках». Размер ячейки тканевых сот – 4х4 см. При хранении соты складываются до размера 70х6.5х0.5 см. Вес 140 г.

Сотовая насадка GreenBean LedFlow HC-2ft также совместима с двухфутовыми (60-сантиметровыми) осветителями NanLite, Kino Flo, BB&S Pipeline, Digital Sputnik Voyager, Astera, Quasar и др.