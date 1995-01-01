Держатель GreenBean LedFlow Clamp X2
Код товара : УТ-00073265
Артикул : 27680
1 510 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Держатель GreenBean LedFlow Clamp X2 предназначен для крепления осветителей серии LedFlow на осветительных стойках, держателях и других системах крепления. Стальной шпигот 5/8” имеет в основании резьбовое отверстие диаметром 3/8”.
Держатель изготовлен из метала и окрашен в черный матовый цвет, не создающий бликов. Детали, соприкасающиеся с осветителем, выполнены из прочного, но гибкого ABS-пластика, они не оставят царапины на корпусе осветителей при их установке или снятии.
Длина держателя 30 см позволяет удерживать осветители длиной 64 и 120 см: LedFlow 2ft Bi-color DMX, LedFlow 4ft Bi-color DMX, LedFlow 2ft RGB (BP),LedFlow 4ft RGB (BP), а также одинарные осветители из наборов LedFlow 4х4ft DMX, LedFlow 4х2ft DMX.
- Материалы: металл, пластик
- Размеры: 30 х 7.5 х 5 см
- Вес: 240 г
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.