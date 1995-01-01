Описание

Держатель GreenBean LedFlow Clamp X2 предназначен для крепления осветителей серии LedFl ow на осветительных стойках, держателях и других системах крепления. Стальной шпигот 5/8” имеет в основании резьбовое отверстие диаметром 3/8”.

Держатель изготовлен из метала и окрашен в черный матовый цвет, не создающий бликов. Детали, соприкасающиеся с осветителем, выполнены из прочного, но гибкого ABS-пластика, они не оставят царапины на корпусе осветителей при их установке или снятии.

Длина держателя 30 см позволяет удерживать осветители длиной 64 и 120 см: LedFlow 2ft Bi-color DMX, LedFlow 4ft Bi-color DMX, LedFlow 2ft RGB (BP),LedFlow 4ft RGB (BP), а также одинарные осветители из наборов LedFlow 4х4ft DMX, LedFlow 4х2ft DMX.