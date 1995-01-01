Описание

Пластиковый держатель GreenBean LedFlow Clamp M1 с зажимами для крепления к круглому корпусу осветителя LedFlow. Магнитные вставки помогут зафиксировать держатель с осветителем LedFlow на любой металлической поверхности, обладающей магнитными свойствами.

Держатель LedFlow Clamp M1 позволяет удерживать осветители LedFlow 2ft Bi-color DMX, LedFlow 4ft Bi-color DMX, LedFlow 2ft RGB (BP), LedFlow 4ft RGB (BP), а также одинарные осветители из комплекта LedFlow 4х4ft DMX, LedFlow 4х2ft DMX.

Для удержания осветителя рекомендуем использовать не менее 2-х держателей, однако точное количество будет зависеть от формы поверхности и ее магнитных свойств.

Металлическая втулка с резьбовым отверстием 3/8" в корпусе держателя, дает возможность закрепить осветитель на любом стоечном пальце, зажиме или кронштейне с соответствующим винтом.