Держатель магнитный GreenBean LedFlow Clamp M1
Код товара : УТ-00073264
Артикул : 28163
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Пластиковый держатель GreenBean LedFlow Clamp M1 с зажимами для крепления к круглому корпусу осветителя LedFlow. Магнитные вставки помогут зафиксировать держатель с осветителем LedFlow на любой металлической поверхности, обладающей магнитными свойствами.
Держатель LedFlow Clamp M1 позволяет удерживать осветители LedFlow 2ft Bi-color DMX, LedFlow 4ft Bi-color DMX, LedFlow 2ft RGB (BP), LedFlow 4ft RGB (BP), а также одинарные осветители из комплекта LedFlow 4х4ft DMX, LedFlow 4х2ft DMX.
Для удержания осветителя рекомендуем использовать не менее 2-х держателей, однако точное количество будет зависеть от формы поверхности и ее магнитных свойств.
Металлическая втулка с резьбовым отверстием 3/8" в корпусе держателя, дает возможность закрепить осветитель на любом стоечном пальце, зажиме или кронштейне с соответствующим винтом.
- Материалы: пластик, металл
- Размер: 5.4 х 4.2 х 4.1 см
- Вес: 60 г