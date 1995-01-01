Описание

Осветитель GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) – легкая светодиодная труба в алюминиевом корпусе мощностью 30 Вт, дающая яркий световой поток освещенностью 600 лк (на расстоянии 1 метр) в режиме Bi-color или освещение в полном цветовом спектре RGB, а также создающая различные цветосветовые эффекты для видео-, кино- и фотосъемки.

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

При помощи нескольких осветителей можно создавать различные декоративные световые фигуры: треугольник, квадраты, ромбы и другие многоугольники, создавая уникальные сценические эффекты.

Режимы работы осветителя GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP)

Bi-color – регулируемая цветовая температура, изменяется от 2700 до 6500К. Шаг изменения цветовой температуры 100 К или 400 К (режим меняется нажатием одной кнопки). Яркость освещения меняется от 0 до 100% с шагом 1% или 4%. В этом режиме задействованы 56 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Также возможно дополнительное подключение цветных светодиодов для увеличения яркости освещения.

RGB — цветное освещение в полном спектре RGB. В режиме RGB задействованы 56 цветных светодиодов.

Светоцветовыми динамические спецэффекты – выбор из 9 возможных вариантов: имитация освещения от полицейской машины, с эффектом затухания, стробоскопа, цветомузыки, сменяющихся цветов. Спецэффекты воспроизводятся со скоростью, задаваемой пользователем.

Простой интуитивно понятный интерфейс

Панель управления, расположенная на корпусе осветителя, позволяет менять такие параметры как яркость осветителя, цветовая температура; оттенок, насыщенность и интенсивность цветного освещения; выбор и управление предустановленными светоцветовыми эффектами; номера радиоканала. Параметры осветителя устанавливаются при помощи 5 пылевлагозащищенных кнопок и вращающейся кнопки-мультиселектора, расположенных на корпусе осветителя. Интуитивно понятный интерфейс дает возможность быстро сменить режим освещения или установить спецэффекты. На панели управления также расположен OLED-дисплей размером 2.5х1 см – достаточно крупный и с четкими символами, отображающими установленные параметры.

Автономное питание

Благодаря встроенному аккумулятору, осветитель не требует постоянного подключения к сети и может использоваться удаленно от источников питания, как портативный источник света. Зарядка аккумулятора осуществляется от комплектного сетевого адаптера. Осветитель может работать и заряжаться одновременно. Кнопка включения/выключения осветителя в режиме питания от аккумулятора находится на торце осветителя. Время работы осветителя от аккумулятора составляет 2 часа на полной мощности (в помещении при комнатной температуре).

Два варианта дистанционного управления: DMX512 и Wi-Fi

Осветитель предусматривает возможность дистанционного радиоуправления 2,4ГГц с помощью пульта GreenBean LedFlow RC RGB (приобретается отдельно). Номер радиоканала выбирается от 0 до 16, одним пультом управления может регулироваться несколько осветителей как на одном, так и на разных каналах (в режиме спецэффектов). Панель управления пульта дублирует панель управления осветителя.

На торце осветителя располагаются разъемы DMX 3pin «вход» и «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Надежная установка и хранение

Осветитель LedFlow 2ft RGB (BP) может закрепляться на осветительной стойке с помощью дополнительно приобретаемого держателя GreenBean LedFlow Clamp X2. Осветитель можно держать в руке, однако при включении осветителя на полную мощность прибор лучше закрепить.

В комплект входит удобный чехол на молнии с мягкими вставками для предохранения осветителя от удара и ручкой для транспортировки.

Особенности:

Мощность 30 Вт

Светодиодная труба bi-color с RGB-диодами (56 bi-color + 56 RGB)

Регулируемая цветовая температура 2700-6500К, CRI > 95

Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1% или 4%

Режимы светоцветовых эффектов.

OLED-дисплей

Возможность дистанционного управления по DMX512

Возможность дистанционного управления по Wi-Fi (2.4 Ггц)

Встроенный аккумулятор, 2 часа работы на полной мощности

Сетевой адаптер и кабель питания входят в комплект

Чехол для хранение

Вес всего 600 г, длина 60 см

Комплектация