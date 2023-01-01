Осветитель GreenBean LED BOX 98, светодиодный, 6 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00045383
Артикул : 22527
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
6 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%, плавная
Индекс CRI
90
Освещенность
450 лк (на 1 м)
Угол освещения
60°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
резьба 1/4"-20 (2 шт.), адаптер в башмак камеры
Прочие характеристики
Вес
140 г
Вес (брутто), г
0.140
Комплектация
аккумулятор 2200 мАч, зарядное устройство, сетевой адаптер, шаровая головка с адаптером в башмак камеры, конверсионный оранжевый фильтр, матовый рассеивающий фильтр, чехол
Описание
GreenBean LED BOX 98 представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 98 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200К (лампа накаливания).
Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель. Сверху и снизу на корпусе находятся салазки с фиксаторами, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 98 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры, фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечат экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.
Емкости аккумулятора хватит примерно на 150 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.