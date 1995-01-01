Видеоштатив GreenBean HDV Elite 618F Fast Lock – это надежная и функциональная опора для профессиональной видеосъемки. Он позволяет фиксировать камеру весом до 6 кг в выбранной точке или вести плавную панорамную съемку. Подходит для любых фото- и видеокамер с резьбовым креплением 1/4" или 3/8".

2D видеоголовка с жидкостным демпфированием и контрбалансом

Штативная голова из сплава алюминия и магния устанавливается на треногу с помощью шаровой базы диаметром 75 мм и фиксируется винтовым механизмом. Полусферическое крепление с пузырьковым уровнем позволяет быстро и точно выровнять горизонт, не меняя положение ножек штатива. Жидкостное демпфирование видеоголовки обеспечивает камере плавное перемещение по вертикали и горизонтали. При горизонтальном панорамировании камера может вращаться на 360°, наклон по вертикали доступен в диапазоне от +90° до -85°. Механизмы перемещения фиксируются независимо друг от друга. Система контрбаланса уравновешивает оборудование с длиннофокусной оптикой – при любом наклоне камера будет плавно возвращаться в изначальное положение по вертикальной оси. Для этого следует предварительно установить камеру на подвижной площадке головы и найти равновесное положение системы «камера с обвесом – штативная голова». На левой стороне головки расположено отверстие с резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования.

Быстросъемная площадка

Быстросъемная площадка штатива имеет размер 50х110 мм и укомплектована винтами с резьбой 1/4" и 3/8" для установки фото- или видеокамеры. Надежно закрепить оборудование позволяет подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно перемещать вперед и назад и фиксировать в выбранном положении. При необходимости штатную площадку GreenBean HDV Elite 618F легко снять и заменить на площадки Manfrotto 501PL, 504PL или DJI RS – в верхней части головки расположен переключать, позволяющий изменить режим под нужную модель. На штативной голове площадка фиксируется замком с винтовым креплением. Предохранитель замка защищает площадку и расположенное на ней оборудование от случайного выскальзывания и падения.

Телескопическая рукоятка

Телескопическая рукоятка раздвигается на длину от 20 до 33 см. Установить ее можно как справа, так и слева от штативной головки. Зубчатое соединение исключает прокручивание и люфт рукоятки, а латунные вставки крепления предотвращают износ резьбы.

Трехсекционные ноги с фиксаторами Fast Lock

Ноги штатива имеют три секции из алюминиевых трубок диаметром 14 и 18 мм. Система клипсовых зажимов Fast Lock объединяет все три секции и позволяет освободить или закрепить их одним движением, что делает процесс установки штатива быстрым и удобным. Клипсы зажимов выполнены из пластика ABS, устойчивого к износу и мелким повреждениям. Для устойчивости и контроля над положением ножек трипод оснащен верхней телескопической растяжкой, которая фиксируется в заданном положении с помощью винтов. На концах ног расположены парные шипы, которые обеспечивают устойчивость на рыхлом грунте, льду и других неровных поверхностях, что актуально в условиях уличной съемки. Для сцепления с гладкими поверхностями и защиты полов в студии от царапин на шипы надеваются резиновые «башмаки» (входят в комплект).

Сумка в комплекте

Штатив удобно перевозить и хранить не только за счет компактности в сложенном виде, но и благодаря наличию плотной сумки-чехла на молнии, с прочными ручками и ремнем, регулируемым по длине.