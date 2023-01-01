Описание

Штатив GreenBean HDV Elite 618 предназначен для стабилизации изображения при видеосъёмке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Чаша 75 мм. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 22 и 17 мм), зажимы секций – из прочного ABC пластика. Максимальная высота 160 см. Подготовка штатива к работе происходит быстро и легко. Купить штатив GreenBean HDV Elite 618 можно видеографам и видеооператорам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры.

Жидкостная голова для съемки видео

Съёмная голова с жидкостным демпфированием и системой постоянного (неотключаемого) контрбаланса поворачивается на 360˚ по горизонтали, наклоняется вперёд и назад на углы от -70° до +90°, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые бесступенчатые регуляторы усилия вертикального и горизонтального демпфирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие с системной резьбой 3/8“ для установки дополнительного оборудования (например, GreenBean Arm) или, в зависимости от резьбы на вашей камере, можно ввернуть «лишний» винт для исключения его потери. Винтовое крепление головки к штативу выполнено из стали.

На быстросъёмной площадке (стандарт Manfrotto, длина 144 мм) предусмотрены винты диаметром 1/4" и 3/8“ (входят в комплект), подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно смещать вперёд и назад.

Рукоятка

Рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание, а также обеспечивается возможность установки ручки под любым (удобным для оператора) углом. Винт с барашком для крепления рукоятки изготовлен из стали. Для предотвращения износа резьбы (в которую закручивается винт с барашком) в корпус головы запрессован стальной вкладыш-втулка с резьбой. Длина рукоятки 380 мм.

Три секции ног

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. При ослаблении клипсового фиксатора — возможна регулировка зажима винтом с обратной стороны клипсы. Шестигранные ключи для регулировки в комплекте.

На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые "башмаки". Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки. Шипы используются вне помещений, например для устойчивости на грунте или на льду, а резиновые опоры обеспечивают отличное сцепление на скользких и гладких поверхностях для защиты поверхности пола от царапин и повреждений.

Для усиления штатива используется средняя металлическая телескопическая растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний.

Пузырьковый уровень

Штатив оборудован пузырьковым уровнем установленным на корпусе головы для выставления камеры в горизонтальной плоскости.

Сумка в комплекте

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнём.