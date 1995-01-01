Описание

Моторизованный слайдер с беспроводным управлением Glide Track 100M RC предназначен для плавного перемещения DSLR и видеокамеры весом до 7 кг на расстояние до 820мм (длина рельса 960мм). Легкий и прочный слайдер из алюминиевого сплава с карбоновыми направляющими может использоваться в профессиональных студиях и на выездных съемках.

Бесшумный шаговый привод с радиоуправлением от пульта позволяет в ручном или циклическом режиме управлять направлением движения и скоростью перемещения камеры, а также управлять включением видеокамеры и производить фотосъемку в режиме таймлапс. В конструкции слайдера реализована возможность производить различные виды панорамных съемок и имитировать режим слежения, благодаря одновременному линейному движению повороту камеры. Слайдер подойдет фотографам и видеографам, которые хотят плавного перемещения и контролируемого позиционирования камеры.

Точный и бесшумный

Прецизионные подшипники и мощный малошумный двигатель помогают создавать плавные съемки со сверхточным позиционированием камеры. Прочная, но легкая конструкция из алюминиевого сплава и карбоновые направляющие обеспечивают стабильное движение на протяжении всей съемки от первого до последнего кадра. Включение и выключения режима плавного старта и остановки привода сделают картинку более «киношной» или «реалистичной». 4 роликовых подшипника обеспечивают дополнительный баланс и защиту от вибраций во время движения.

Дистанционное управление

Управление приводом каретки осуществляется при помощи штатного пульта радиоуправления с джойстиком и ЖК-дисплеем. Сопряжение пульта и каретки происходит автоматически. Пульт ДУ позволяет перемещать каретку слайдера в ручном или автоматическом режиме между заданными точками. В видеорежиме (Live motion) каретка будет перемещать камеру вперед и назад (режим LOOP) с постоянной скоростью в течение заданного интервала времени. Дополнительные функции плавного запуска и остановки Ramp сделают снимаемые кадры еще привлекательнее. В фоторежиме (Timelaps) устройство самостоятельно вычислит время выполнения программы, достаточно задать такие параметры, как время между двумя снимками, время экспозиции, количество точек съемки на треке. Для дистанционного срабатывания, камера подключается к разъему Jack 2.5мм, останется только наблюдать за ее перемещением.

Изменение угла съемки во время движения

Угол поворота камеры может плавно меняться во время движения каретки, чтобы получить различные эффекты съемки. Режимы слежения и панорамирования достигаются механическим вращением платформы с камерой в ту или иную сторону, и выставляются при помощи двух регулирующих ручек, перемещающих среднюю направляющую слайдера. Максимальный поворот камеры составляет 120° на всей длине хода каретки 82 см.

Установка камеры

Поворотная платформа на каретке слайдера имеет винт 1/4" и переходник-гайку 1/4-3/8" для крепления оборудования с резьбовым отверстием соответствующих диаметров – как непосредственно фото или видеокамер, так и различных штативных головок и стабилизаторов. В комплект оборудования входит шаровая головка с быстросъемной площадкой для простой установки камеры на каретку. Два пузырьковых уровня, один из которых встроен в каретку для выравнивания рельсов, а другой – в штативную головку, и гарантирует отсутствие завала камеры по горизонту.

Питание устройства

Два аккумулятора NP-F550 емкостью 2600 мАч служат для питания привода моторизованной каретки и пульта дистанционного управления. Аккумуляторы устанавливаются в слот привода каретки и слот на обратной стороне пульта ДУ. Кроме того устройства могут питаться через разъем USB Type-C. Помимо аккумуляторов в комплект также входит зарядное устройство с двумя аккумуляторными слотами, позволяющее сэкономить время на одновременной подзарядке обоих аккумуляторов.

Установка слайдера

Слайдер может устанавливаться на горизонтальную или наклонную поверхность при помощи складных ножек на шариковых опорах с резиновыми подпятниками. Ножки регулируются по высоте и углу наклона, поэтому их можно установить даже на неровной поверхности Для закрепления на различных суппортах в монтажной площадке слайдера и торцевых основаниях имеются резьбовые отверстия 1/4" или 3/8", благодаря которым слайдер можно, к примеру, установить на один или пару штативов.

Особенности: