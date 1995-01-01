Стойка GreenBean GBStand 620V, 617 см, до 9 кг, пружинная амортизация
Код товара : УТ-00075860
Артикул : 30744
Гарантия 1 год
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Описание
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°.
Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг.
GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке.
Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см.
Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.
В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.
При установке оборудования на большой высоте рекомендуется использовать утяжелитель в зоне основания стойки, например мешок GreenBean SandBag 10 с песком.
Особенности:
- Высота стойки от 1,8 м до 6,17 м
- Максимальная нагрузка 9 кг
- В комплекте Baby Pin Adapter 5/8” с резьбой 1/4" и 3/8"
- Шаровая мини головка для панорамирования на 360°
- Пружинная амортизация телескопической колонны
- Вес 7,6 кг
Характеристики:
- Количество секций: 5
- Максимальная высота: 617 см
- Минимальная высота: 180 см
- Размах треноги: 148 см
- Длина в сложенном виде: 157 см
- Диаметр телескопических секций: 25/30/35/40/45 мм
- Диаметр трубок ног: 25 мм
- Максимальная нагрузка: 9 кг
- Фиксаторы: винтовые
- Крепежный адаптер: съемный 5/8”
- Шаровая мини головка: панорамирование 360°
- Амортизация: пружинная
- Материал стойки: алюминиевый сплав
- Вес: 7,6 кг
- Размер упаковки: 160 х 15,5 х 15 см
- Вес с упаковкой: 8,6 кг