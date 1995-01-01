Описание

Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°.

Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг.

GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке.

Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см.

Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.

В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.

При установке оборудования на большой высоте рекомендуется использовать утяжелитель в зоне основания стойки, например мешок GreenBean SandBag 10 с песком.

Особенности:

Высота стойки от 1,8 м до 6,17 м

Максимальная нагрузка 9 кг

В комплекте Baby Pin Adapter 5/8” с резьбой 1/4" и 3/8"

Шаровая мини головка для панорамирования на 360°

Пружинная амортизация телескопической колонны

Вес 7,6 кг

Характеристики: