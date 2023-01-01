Описание

Популярная система поддержки для видео- и DSLR-камер, обычно используется в экшн-съемках. Крепление в ручке типа «холодный башмак» позволяет установить дополнительное оборудование: вспышку, микрофон, LED-подсветку или монитор. Для стационарной съемки GB-DV 02 можно установить на штатив с винтом 1/4", не снимая камеру. Отверстие с резьбой под винт находится в основании кронштейна.

Кронштейн GB-DV 02 походит для съемок со смартфонов. Закрепить смартфон на кронштейне поможет специальный держатель (продаются отдельно).

Материал: инженерный пластик.