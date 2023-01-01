Кронштейн-рукоятка GreenBean GB-DV 02, для камеры
Код товара : УТ-00050570
Артикул : 21542
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Ручки
Описание
Популярная система поддержки для видео- и DSLR-камер, обычно используется в экшн-съемках. Крепление в ручке типа «холодный башмак» позволяет установить дополнительное оборудование: вспышку, микрофон, LED-подсветку или монитор. Для стационарной съемки GB-DV 02 можно установить на штатив с винтом 1/4", не снимая камеру. Отверстие с резьбой под винт находится в основании кронштейна.
Кронштейн GB-DV 02 походит для съемок со смартфонов. Закрепить смартфон на кронштейне поможет специальный держатель (продаются отдельно).
Материал: инженерный пластик.