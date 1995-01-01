Система установки фона GreenBean GB-BS300, высота 2.6 м, ширина 3 м
Код товара:УТ-00084376
Артикул:31146
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Описание
Система GreenBean GB-BS300 предназначена для установки фона шириной до 3 м. Система из двух стоек и телескопической перекладины может быть использована в помещении или на выезде за счет удобства транспортировки и монтажа.
Система имеет компактные габариты в сложенном состоянии (1,25 м). Минимальная высота стоек 1,07 м, максимальная – 2,6 м. Минимальная ширина перекладины 1,25 м, максимальная – 3,0 м. В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.
Три секции стойки надежно соединены между собой стальными винтовыми зажимами, три секции телескопической перекладины - цанговым механизмом. Тренога стойки с диаметром ног профиля 22 мм имеет размах 1100 мм. Механизм пружинной амортизации стоек обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Большой диаметр секций стоек (35/30/25 мм) и перекладины (30/25/21), а также стальное исполнение системы обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции.
В комплект входит сумка для транспортировки и хранения.
Характеристики
- Максимальная высота стойки: 2,6 м
- Минимальная высота стойки: 1,07 м
- Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм
- Количество секций стойки: 3
- Длина стойки в сложенном виде: 0,96 м
- Размах треноги: 1,1 м
- Амортизатор: Пружинный
- Тип фиксации секций: Винтовые зажимы
- Крепежный адаптер: BabyPin 5/8" (съемный, винты 1/4" и 3/8")
- Максимальная длина перекладины (ширина системы): 3,0 м
- Минимальная длина перекладины: 1,25 м
- Диаметр секций перекладины: 30/25/21 мм
- Количество секций перекладины: 3
- Материал: Сталь
- Вес:
- стойка: 2,35 кг
- перекладина: 2,1 кг
- комплект с сумкой: 7,3 кг
- Размер упаковки: 127х20х14 см
- Вес с упаковкой: 7,86 кг