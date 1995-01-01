Система GreenBean GB-BS300 предназначена для установки фона шириной до 3 м. Система из двух стоек и телескопической перекладины может быть использована в помещении или на выезде за счет удобства транспортировки и монтажа.

Система имеет компактные габариты в сложенном состоянии (1,25 м). Минимальная высота стоек 1,07 м, максимальная – 2,6 м. Минимальная ширина перекладины 1,25 м, максимальная – 3,0 м. В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.

Три секции стойки надежно соединены между собой стальными винтовыми зажимами, три секции телескопической перекладины - цанговым механизмом. Тренога стойки с диаметром ног профиля 22 мм имеет размах 1100 мм. Механизм пружинной амортизации стоек обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Большой диаметр секций стоек (35/30/25 мм) и перекладины (30/25/21), а также стальное исполнение системы обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции.

В комплект входит сумка для транспортировки и хранения.

Характеристики