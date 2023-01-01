Описание

Гибкая и ударопрочная панель осветителя FreeLight 504 bi-color, защищенная от пыли и влаги по стандарту IP67, позволяет использовать прибор в самых неблагоприятных условиях вне студии. Мощности 504 современных сверхярких SMD светодиодов (102 Вт, CRI > 96) будет достаточно для решения большинства задач съемки.

На обратной стороне панели находится кабель (длинной около 60 см) для подключения к модулю управления и «липучка» для крепления светорассеивателя. По углам панели расположены пластиковые ушки для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель представляет собой четыре стальных лапки на шаровом шарнире с винтовой фиксацией. Установка держателя на стойку возможна как вертикальном так и в горизонтальном положении. Для этого в основании держателя есть два перпендикулярных отверстия. Внутренний диаметр отверстий под стойку составляет 16 мм (5/8").

Для получения мягкого светового потока в комплекте предусмотрен светорассеиватель из синтетического полупрозрачного материала. Крепление рассеивателя производится за счёт «липучки» велкро на обратной стороне панели. По периметру рассеивателя находится светоотражающие «серебряное» покрытие.

Модуль управления изготовлен из прочного алюминиевого сплава. На лицевой стороне находится два валкодера для изменения яркости и цветовой температуры и дисплей, отображающий текущие параметры яркости, цветовой температуры и оставшийся уровень заряда аккумулятора. Яркость светодиодов с разной температурой можно регулировать отдельно (вход в режим производится нажатием валкодера «Color»). На обратной стороне крепление аккумуляторов V-mount, с правой стороны: тумблер питания со встроенным индикатором работы и гнездо для подключения блока питания.

Для установки модуля на стойке, на его корпусе предусмотрены два металлических ушка. Установка осуществляется с помощью комплектного металлического тросика в пластиковой оболочке, на концах которого предусмотрены два металлических карабина.

Модуль управления может быть размещен на самой панели при помощи липучек, либо отсоединен от нее для облегчения веса. Во втором случае управляющий сигнал мощностью светового потока и цветовой температурой передается по специальному кабелю, входящему в комплект.

Питание модуля управления возможно как аккумуляторов V-mount (в комплект не входят), так и от сети 220 В, с помощью комплектного блока питания.

Для хранения и транспортировки в комплекте с осветителем предусмотрена сумка с чехлом, изготовленные из прочного синтетического материала. Клапан сумки закрывается на молнию. Для переноски предусмотрен наплечный регулируемый ремень.