Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075, 60х75 см, 5 в 1
Код товара : УТ-00073284
Артикул : 25261
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах.
В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм. Возможность надежной установки без прокручиваний на ветру.
- Цвет поверхности 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый
- Размер каркаса: 60 х 75 см
- Диаметр каркаса: 10 мм
- Материал каркаса: алюминиевый сплав
- Вес отражателя: 0,75 кг
- Размер упаковки: 980 х 620 х 60 мм
- Вес с упаковкой: 1,6 кг