Описание

Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах.

В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм. Возможность надежной установки без прокручиваний на ветру.

Характеристики: