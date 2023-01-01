Описание

Двухсторонний фон хромакей GreenBean Field 2.4×7.0 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Фон с одной стороны зеленый, с другой стороны синий, — это дает возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон).

Размер 2.4×7.0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.