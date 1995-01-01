Описание

Тележка (скейтер) Dolly 1 предназначена для установки видеооборудования и получения плавного движение в кадре с изменением перспективы.Часто тележку Dolly 1 используют для предметной съемки, иногда ей можно заменить слайдер (если позволяет поверхность). Для работы с тележкой подходит любая ровная поверхность – стол (в т.ч. бильярдный), пол, длинная доска и т.д. Тележка Dolly 1 быстро разбирается и легко настраивается.

Может двигаться прямо или по кругу. Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка может устанавливаться прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и ¼ дюйма – выбираются подходящие). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления «навесного оборудования».

Характеристики: