Зонт GreenBean Deep translucent L просветный, 130 см
Код товара : УТ-00041335
Артикул : 23281
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.900
Описание
GreenBean GB Deep white L – просветный зонт, диаметр 130 см. Благодаря большому диаметру и глубине обеспечивает эффективное рассеивание, мягкий заполняющий свет. Очень прост в эксплуатации, компактно складывается, не занимает много места. Совместим с различными световыми приборами: с простейшими патронными лампами, моноблоками, фокусируемыми осветителями (спотами), а также с некоторыми светодиодными панелями.
Зонт серии Deep имеет глубокую параболическую форму. Такая форма дает широкие возможности для моделирования света: изменяя расстояние от осветителя до зонта можно получить световой поток нужной интенсивности и плотности. Зонт изготовлен из легкой износостойкой ткани, спицы из стекловолокна. Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.