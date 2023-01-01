Описание

GreenBean GB Deep white L – просветный зонт, диаметр 130 см. Благодаря большому диаметру и глубине обеспечивает эффективное рассеивание, мягкий заполняющий свет. Очень прост в эксплуатации, компактно складывается, не занимает много места. Совместим с различными световыми приборами: с простейшими патронными лампами, моноблоками, фокусируемыми осветителями (спотами), а также с некоторыми светодиодными панелями.

Зонт серии Deep имеет глубокую параболическую форму. Такая форма дает широкие возможности для моделирования света: изменяя расстояние от осветителя до зонта можно получить световой поток нужной интенсивности и плотности. Зонт изготовлен из легкой износостойкой ткани, спицы из стекловолокна. Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.