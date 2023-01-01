Описание

GreenBean DayLight III 200 LED Bi-color – осветитель нового поколения серии DayLight со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Предназначен для создания яркого «дневного» освещения в кино-, видео- или фотосъемке, может использоваться в офисе, профессиональной студии или на телевидении.

1440 сверхъярких SMD-светодиодов (720 «теплого» белого + 720 «холодного» белого света) общей мощностью 200 Вт формируют световой поток с освещенностью 5700 лк на расстоянии 1 метр. Яркость светового потока регулируется от 5 до 100% (с шагом 1%) с цветовой температурой от 2800 до 6500 K.

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

Новое поколение тонких светодиодных панелей отличается большей яркостью свечения и стабильностью характеристик (отклонение цветовой температуры ±25К во всем диапазоне). Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать DayLight III 200 LED Bi-color с другими источниками света или имитировать освещение от различных источников (естественный дневной свет (5600К), свет от лампы накаливания (2800К) и т.д.) в зависимости от задач съемки.

Простой интерфейс панели управления

Настройки прибора управляются с помощью двух диммеров, плавно регулирующих мощность и цветовую температуру, и панели горячих клавиш. Нажатие всего одной кнопки мгновенно устанавливает цветовую температуру 2800, 3500, 4500, 5500 или 6500 К. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей 65х30 мм с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры. Нажатие клавиш может сопровождаться звуковым сигналом для настройки параметров в темноте. Данную опцию можно отключить.

Дистанционное управление со смартфона по Bluetooth

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность дистанционного управления параметрами с помощью смартфона и программного обеспечения (APP). Приложение GreenBean DayLight позволяет менять яркость и цветовую температуру, назначать канал DMX на экране мобильного устройства даже во время съемки. Управление осветителем стало мобильнее и доступнее.

Управление по протоколу DMX512

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения практически любой сложности при помощи DMX-пульта, к примеру, GreenBean DMX Control 30. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики, например, GreenBean AirDMX 512T PRO.

Надежная длительная работа

Светодиоды рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов) и отличаются малым выделением тепла.

Бесшумная система охлаждения

В устройстве реализована бесшумная система пассивного охлаждения. Корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, используется для отведения внутреннего тепла без использования вентиляторов. Благодаря чему осветители могут использоваться во время съемки с синхронной записью звука без посторонних шумов.

Питание осветителя

Питание осветителя возможно от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект) или от одного аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно).

Больший контроль света

Комплектные металлические 4-лепестковые шторки позволят контролировать свет, перенаправлять распространение светового потока и отсекать излишнюю засветку. Нейтральный рассеивающий фильтр используется для получения мягкого светового потока и защиты светодиодов от механического повреждения. Для получения еще более мягкого света можно использовать тканевый рассеиватель, который надевается на передний край осветителя вместо съемных шторок.

В студии и на выездной съемке

В комплект входит сумка с двумя ручками и наплечным ремнем для хранения и транспортировки осветителя. В сумку поместится не только осветительный прибор, но и аккумуляторы и другие аксессуары, которые могут понадобиться в студии и на выездной съемке.