Зажим GreenBean CLP-1/4 для 15-мм направляющих, резьба 1/4"

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073286 Артикул : 21616

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Зажим GreenBean CLP-1/4 устанавливается на стандартную направляющую диаметром 15 мм. Сквозное отверстие с резьбой 1/4" позволит установить различные элементы обвеса. Задать вопрос 410 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зажим GreenBean CLP-1/4 устанавливается на стандартную направляющую диаметром 15 мм. Сквозное отверстие с резьбой 1/4" позволит установить различные элементы обвеса.

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