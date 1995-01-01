Зажим GreenBean CLP-1/4 для 15-мм направляющих, резьба 1/4"
Код товара : УТ-00073286
Артикул : 21616
410 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зажим GreenBean CLP-1/4 устанавливается на стандартную направляющую диаметром 15 мм. Сквозное отверстие с резьбой 1/4" позволит установить различные элементы обвеса.
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