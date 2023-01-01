Фон GreenBean Chromakey Screen MW2018G, 200х180 см, моторизованный
Код товара : УТ-00055750
Артикул : 28594
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
7 кг
Вес (брутто), г
0.090
Описание
GreenBean Chromakey Screen W2018G представляет собой полотно ярко-зеленого цвета, которое находится в металлическом корпусе в свернутом виде. Разворачивание фона осуществляется при помощи мотора, который приводится в действие пультом управления на кабеле питания или при помощи пульта ДУ.
Пульт управления имеет интуитивно понятный интерфейс управления при помощи всего 3 кнопок. Нажатие средней кнопки заставит фон фиксироваться в любом положении по длине.
Полный цикл развертывания и сворачивание полотна занимает менее двух минут.
Металлический корпус-кейс размером 223х10х8 см и весом 7 кг можно взять с собой и на выездные съемки.
Размер полотна 200х180 см подходит для съемок видео сюжета, рекламного ролика, игрового кино или ведения блога.
Полотно фона изготавливается из долговечного износостойкого полиэстера. Полотно легко очищается с помощью мягкой ткани, смоченной мягким мыльным раствором.
Корпус фона необходимо надежно закрепить при помощи комплектных крючков и дополнительно приобретаемого крепежа, соответствующего материалу стен, потолка или других несущих конструкций.