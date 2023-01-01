Описание

GreenBean Chromakey Screen 2020G – складной зеленый фон в алюминиевом корпусе-кейсе. Приводится в рабочее положение за 10 секунд. Компактная конструкция (в сложенном виде 12×12×212 см) состоит из полотна, механизма для его намотки на вал, металлического пантографа с газовыми амортизаторами и корпуса-кейса. Полотно получается идеально ровной формы, без складок или заломов. Фон можно использовать как в помещении, так и на улице для фото- и видеосъемки, ведения стрима или видеоблога. По технологии хромакей зеленый фон с помощью программы-видеоредактора заменяется нужным изображением.

Сбалансированная конструкция не требует дополнительных перекладин, стоек, креплений, не складывается под собственным весом. Ножки-опоры позволяют расположить фон на расстоянии всего 15 см от стены или другого оборудования на любой ровной горизонтальной поверхности.

Полотно из полиэстера – плотное и эластичное. Максимальный размер 196х200 см. Фон не бликует, равномерно отражает свет. Насыщенный зеленый цвет по палитре PANTONE соответствует коду 368 C (RGB 120/190/32). Полотно можно очищать мягкой сухой тканью или с помощью пылесоса.

На корпусе кейса находится ручка для переноски (вес комплекта 10.4 кг) и 2 поворотные ножки (складываются при переноске). Два замка не дают кейсу раскрыться при транспортировке.