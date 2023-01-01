Фон GreenBean 1518G, складной, 148 х 195 см, зеленый
Код товара : УТ-00038966
Артикул : 27183
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
8.850
Описание
Складной фон GreenBean Chromakey Screen 1518G предназначен для комбинированных съёмок людей или предметов. С помощью хромакея можно «удалить» фон и «подложить» вместо него необходимое изображение или видео в видеоредакторе. Главной особенностью фона GreenBean Chromakey Screen 1518G является его конструкция; фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение в течение 10 секунд. Механизм намотки фона на вал и пантограф, находящиеся внутри металлического корпуса, позволяют использовать фон на выездной или студийной съёмке без дополнительной покупки стоек и перекладин для установки полотна.
Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G можно установить практически вплотную к стене, расстояние до которой не будет превышать 15 см. Также не требуется никаких дополнительных креплений к стене.
Фон
Полотно фона изготовлено из плотного, полностью непрозрачного матового полиэстера. Высота фона регулируется, максимальный размер фона в развёрнутом положении составляет — 148×195 см. Зелёный цвет фона соответствует по цветовой палитре PANTONE цвету «354 C» (RGB 0, 177, 64). Механизм намотки не позволяет сминаться и заламываться фону при скручивании. В скрученном положении фон и механизмы находятся внутри корпуса, что гарантирует их сохранность при транспортировке и хранении. Очистку фона следует производить с помощью пылесоса, мягкой щётки или сухой ткани. Следует оберегать полотно фона от высоких температур.
Корпус-кейс
Корпус фона содержит в себе механизм намотки фона на вал, пантограф с газовыми упорами и сам фон. Пантограф с газовыми упорами предназначен для удержания фона в развёрнутом состоянии, газовые упоры также не дадут фону сложиться во время съёмки под собственным весом.
Сверху на корпусе расположена ручка для переноски и две клипсы-защёлки для предотвращения раскрытия корпуса при транспортировке. Снизу находятся две поворотные ножки для установки фона в максимально устойчивое положение.
- Размер фона: 148×195 см
- Размер корпуса: 12×12×165 см
- Используемые материалы: сталь, алюминиевый сплав, полиэстер
- Вес комплекта: 8.85 кг