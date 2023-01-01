Микрофон GreenBean CameraVoice С100 HPF, направленный, 3.5 мм
Код товара : УТ-00034719
Артикул : 26131
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Характеристики
Передатчик
Питание
батарейка 9V (Крона, 6F22), около 70 часов записи, не входит в комплект
Микрофон
Выходное сопротивление
2000 Ом
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
батарейка 9V (Крона, 6F22), около 70 часов записи, не входит в комплект
Чувствительность
-32 дБ +/- 3 дБ
Эквивалентный уровень шума, дБА
14
Комплектация
микрофон, руководство, гарантийный талон
Направленность
Одностороняя
Регулировка уровня звука
аттенюатор -10 / 0 / +10 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Питание
батарейка 9V (Крона, 6F22), около 70 часов записи, не входит в комплект
Описание
Конденсаторный накамерный микрофон («пушка») GreenBean CameraVoice C100 HPF предназначен для записи звука при съёмке видео. Суперкардиоидная диаграмма направленности (узконаправленный), амортизирующее крепление на резиновых жгутах, отключаемый фильтр высоких частот HPF отсекает низкочастотный гул и снижает шум ветра. Аттенюатор +/- 10 дБ позволяет быстро увеличить или снизить чувствительность микрофона.
Устанавливается в башмак камеры (горячий или холодный), также возможно крепление на стандартный для микрофонов винт 3/8" (например, на микрофонные удочки или на настольные держатели. Подключается к камере с помощью встроенного кабеля с мини-джеком 3.5 мм TRS.
Питается от собственной батареи типа 9V («Крона», 6F22).