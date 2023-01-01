Описание

Конденсаторный накамерный микрофон («пушка») GreenBean CameraVoice C100 HPF предназначен для записи звука при съёмке видео. Суперкардиоидная диаграмма направленности (узконаправленный), амортизирующее крепление на резиновых жгутах, отключаемый фильтр высоких частот HPF отсекает низкочастотный гул и снижает шум ветра. Аттенюатор +/- 10 дБ позволяет быстро увеличить или снизить чувствительность микрофона.

Устанавливается в башмак камеры (горячий или холодный), также возможно крепление на стандартный для микрофонов винт 3/8" (например, на микрофонные удочки или на настольные держатели. Подключается к камере с помощью встроенного кабеля с мини-джеком 3.5 мм TRS.

Питается от собственной батареи типа 9V («Крона», 6F22).