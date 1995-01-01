Описание

Миниатюрный конденсаторный накамерный микрофон GreenBean CameraVoice C150 предназначен для работы с фото- и видеокамерами. Благодаря современной схеме конденсатора микрофон обеспечивает отличное качество звука. Кардиоидная диаграмма направленности, амортизирующее крепление, а также малый размер и вес, быстрая установка на горячий башмак камеры или на стойку – позволят добиваться отчётливого и естественного звучания.

Кардиоидная направленность поможет уменьшить отвлекающие периферийные звуки и сфокусироваться на звуке перед микрофоном для более естественной и чистой записи на улице.

Амортизированный виброподвес минимизирует помехи, стуки, идущие со стороны камеры. Подвес изготовлен из износостойкого термопластика для длительного срока службы.

Разъем TRS 3,5 мм обеспечивает совместимость практически c любой современной фото- или видеокамерой. Обратите внимание: микрофон работает с питанием от камеры. Некоторые камеры не поддерживают так называемое plug-in питание, с ними он будет несовместим. Проверьте инструкцию к вашей камере перед покупкой.

Долговечный витой кабель поможет удобно разместить микрофон на камере, длина кабеля до 60 см.

Ветрозащита из искусственного меха служит для минимизации шума ветра при записи на открытом воздухе.

Комплектация