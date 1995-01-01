Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BR, 325 см, до 10 кг, пружинная амортизация (уцененный)
Код товара : УТ-00069466
Артикул : 26810 (у)
Причина уценки:
Витринный образец, повреждена упаковка.
13 400 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка серии C-Stand предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Стойка представляет собой складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, «флаг-панелей» или фильтров. Обратите внимание: у этой стойки нет скользящей ноги, она предназначена для установки на плоской горизонтальной поверхности без перепада высот.
Наклонная перекладина может использоваться с легкими осветителями (накамерные вспышки, генераторные головки), а также с аксессуарами (пружинные фоны, отражатели, флаги). Данная перекладина не является полноценным «журавлем» и не предназначена для крепления тяжелых осветителей (таких как моноблоки).
Особенности
- Высота стойки-треноги до 325 см
- Комплектуется перекладиной (длина 107 см) и муфтой
- Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают грузоподъемность до 10 кг.
- Ноги стойки имеют возможность изменять угол поворота. Это позволяет устанавливать стойку практически вплотную к стене.
- Ноги в сложенном состоянии располагаются в одной плоскости, тем самым при транспортировке конструкция занимает мало места.
Характеристики:
- Количество секций: 3
- Максимальная высота: 325 см
- Минимальная высота: 155 см
- Высота в сложенном виде: 155 см
- Размах ног (окружность): 84 см
- Диаметр секций: 25/30/35 мм
- Диаметр ног: 25 мм
- Диаметр наконечника: 5/8"
- Максимальная грузоподъемность: 10 кг без перекладины
- Демпфер: пружина
- Материал: хромированная сталь
- Вес: 8.8 кг (с упаковкой)