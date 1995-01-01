Описание

Стойка серии C-Stand предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Стойка представляет собой складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, «флаг-панелей» или фильтров. Обратите внимание: у этой стойки нет скользящей ноги, она предназначена для установки на плоской горизонтальной поверхности без перепада высот.

Наклонная перекладина может использоваться с легкими осветителями (накамерные вспышки, генераторные головки), а также с аксессуарами (пружинные фоны, отражатели, флаги). Данная перекладина не является полноценным «журавлем» и не предназначена для крепления тяжелых осветителей (таких как моноблоки).

Особенности

Высота стойки-треноги до 325 см

Комплектуется перекладиной (длина 107 см) и муфтой

Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают грузоподъемность до 10 кг.

Ноги стойки имеют возможность изменять угол поворота. Это позволяет устанавливать стойку практически вплотную к стене.

Ноги в сложенном состоянии располагаются в одной плоскости, тем самым при транспортировке конструкция занимает мало места.

Характеристики: