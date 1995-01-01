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    Слайдер GreenBean Basic 80, 80 см, алюминий

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    Код товара : УТ-00075852

    Артикул : 24923

    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий
    • Basic 80, 80 см, алюминий

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    4 860 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    GreenBean Basic 80 – алюминиевый слайдер длиной 80 см, используется с камерами весом до 3 кг, предназначен для достижения идеальных проходов камеры под любым углом: по вертикали, горизонтали или диагонали. Позволяет производить такие виды съемок, как плавный наезд/отъезд от цели, горизонтальное панорамирование (в том числе и со слежением камерой), вертикальные и наклонные слайды. Слайдер (глайдтрек) работает по принципу операторской рельсовой тележки, которая часто применяется при кинопроизводстве, съемке клипов и рекламы, но превосходит тележку в мобильности использования.

    Высококачественные подшипники для точного движения каретки
    Четыре высококачественных шариковых подшипника качения со специальной смазкой обеспечивают плавный и точный ход каретки без люфтов. Шариковые подшипники обжимают направляющую по сторонам, что создает конструкцию, исключающую качание во время работы. Используя входящий в комплект шестигранный ключ, можно регулировать силу прижима шариковых подшипников к направляющей.

    Ножки с зубчатым соединением
    Поворотные ножки оборудованы подпружиненными зажимами с зубчатым соединением, благодаря этому слайдер выдерживает большие нагрузки с гарантированной устойчивостью. Ножки раскладываются в пределах 360 градусов, позволяя хранить слайдер в футляре без снятия ножек. На концах ножек находятся выкручивающиеся нескользящие резиновые наконечники, которые обеспечивают точное выравнивание слайдера по уровню горизонта, а пузырьковый уровень на площадке поможет проверить настройку.

    Удобство эксплуатации
    На каретке находится винт диаметром 3/8" и отверстия с резьбой диаметром 1/4" и 3/8" для установки вспомогательного оборудования. Сверху на каретке расположен пузырьковый уровень, который поможет выставить слайдер по горизонту. Винтовой фиксатор позволит зафиксировать каретку в определенном положении, а резиновые упоры на торцах каретки предотвратят жесткие удары в крайних положениях. Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены отверстия по центру и по краям рельса. Отверстия диаметром 1/4" и 3/8" предполагает одновременное использование обоих винтов штативной площадки. Дополнительные отверстия 1/4" и 3/8", расположенные на торцах слайдера и на каретке, служат для установки вспомогательного оборудования (монитора, микрофона, осветителя и т. д.).

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.