Светофильтр Green-L Gradual Color 58mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076256
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-10
Причина уценки:
Следы использования.
Гарантия 14 дней
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Описание
Градиентный фильтр, также известный как градуированный фильтр или градиентный нейтрально-серый (ND) фильтр, используется в фотографии для управления экспозицией и улучшения изображений в сложных световых условиях. Вот основные цели и преимущества использования градиентного фильтра.
Основные цели и преимущества:
Балансировка экспозиции:
Снижение яркости неба: Градиентный фильтр чаще всего используется для затемнения яркого неба, чтобы оно не было пересвечено по сравнению с более темным передним планом. Это помогает сохранить детали и цвет в небе, одновременно правильно экспонируя землю или другие элементы в кадре.
Коррекция контраста: Фильтр помогает уменьшить высокий контраст между ярким небом и темным передним планом, делая изображение более сбалансированным и приятным для глаза.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; следы использования.
Гарантия 14 дней.
Градиентный фильтр, также известный как градуированный фильтр или градиентный нейтрально-серый (ND) фильтр, используется в фотографии для управления экспозицией и улучшения изображений в сложных световых условиях. Вот основные цели и преимущества использования градиентного фильтра.
Основные цели и преимущества:
Балансировка экспозиции:
Снижение яркости неба: Градиентный фильтр чаще всего используется для затемнения яркого неба, чтобы оно не было пересвечено по сравнению с более темным передним планом. Это помогает сохранить детали и цвет в небе, одновременно правильно экспонируя землю или другие элементы в кадре.
Коррекция контраста: Фильтр помогает уменьшить высокий контраст между ярким небом и темным передним планом, делая изображение более сбалансированным и приятным для глаза.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; следы использования.
Гарантия 14 дней.