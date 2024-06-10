Описание

Градиентный фильтр, также известный как градуированный фильтр или градиентный нейтрально-серый (ND) фильтр, используется в фотографии для управления экспозицией и улучшения изображений в сложных световых условиях. Вот основные цели и преимущества использования градиентного фильтра.

Основные цели и преимущества:

Балансировка экспозиции:

Снижение яркости неба: Градиентный фильтр чаще всего используется для затемнения яркого неба, чтобы оно не было пересвечено по сравнению с более темным передним планом. Это помогает сохранить детали и цвет в небе, одновременно правильно экспонируя землю или другие элементы в кадре.

Коррекция контраста: Фильтр помогает уменьшить высокий контраст между ярким небом и темным передним планом, делая изображение более сбалансированным и приятным для глаза.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; следы использования.

Гарантия 14 дней.

Градиентный фильтр, также известный как градуированный фильтр или градиентный нейтрально-серый (ND) фильтр, используется в фотографии для управления экспозицией и улучшения изображений в сложных световых условиях. Вот основные цели и преимущества использования градиентного фильтра.

Основные цели и преимущества:

Балансировка экспозиции:

Снижение яркости неба: Градиентный фильтр чаще всего используется для затемнения яркого неба, чтобы оно не было пересвечено по сравнению с более темным передним планом. Это помогает сохранить детали и цвет в небе, одновременно правильно экспонируя землю или другие элементы в кадре.

Коррекция контраста: Фильтр помогает уменьшить высокий контраст между ярким небом и темным передним планом, делая изображение более сбалансированным и приятным для глаза.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; следы использования.

Гарантия 14 дней.