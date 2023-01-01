Описание

GreenBean GB Flex 80 silver/white L – складной отражатель (рефлектор) на металлическом каркасе. Диаметр 80 см. С одной стороны серебристая поверхность, с другой – белая. Серебристая сторона используется для отражения направленного контрастного света с резкими тенями, белая для рассеянного света с мягкими тенями. Для удобного использования на каркасе находятся две рукоятки.

Отражатели широко применяются в видеосъемке для моделирования светового потока с необходимыми свойствами: контрастность, яркость, цветовая температура и т.д.