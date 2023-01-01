Отражатель GreenBean GB Flex 120, серебристый / белый, 120 см
Код товара : УТ-00010560
Артикул : 23283
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.010
Описание
GreenBean GB Flex 120 silver/white L – складной отражатель (рефлектор) на металлическом каркасе. Диаметр 120 см. С одной стороны серебристая поверхность, с другой – белая. Серебристая сторона используется для отражения направленного контрастного света с резкими тенями, белая для рассеянного света с мягкими тенями. Для удобного использования на каркасе находятся две рукоятки.
Отражатели широко применяются в видеосъемке для моделирования светового потока с необходимыми свойствами: контрастность, яркость, цветовая температура и т.д.