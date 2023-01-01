Описание

Компактный, легкий и недорогой, но профессионально исполненный плечевой упор для видеосъемки DSLR или HDV камерами. Все его элементы, за исключением поролона ручек, обшивки наплечника и заглушек изготовлены из алюминиевого сплава с высококачественным оксидным покрытием.

К направляющей длиной 300 мм (диаметр 16 мм) крепится консоль с двумя рукоятками. Рукоятки металлические длиной 150 мм, обтянуты плотным поролоном. Максимальное расстояние между их осями составляет 230 мм. Угол наклона рукояток и их взаимное положение на консоли можно изменять. Узел площадки камеры также устанавливается на консоли и фиксируется двумя барашками. Возвышение площадки для камеры над консолью составляет 70 мм. Снизу этого узла имеются 6 резьбовых отверстий 1/4 дюйма для установки RIG03 на штатив или «апгрейда» держателями дополнительного оборудования.

К фронтальной части узла площадки камеры крепятся две направляющие длиной 190 мм, на которые устанавливается Follow Focus (FF).

Для удобства работы с разными моделями камер и объективов, посадочный винт для камеры может перемещаться вдоль по площадке в пределах 35 мм, а механизм Follow Focus смещаться в поперечном направлении в пределах 65 мм; кроме того, зубчатое колесо редуктора FF (ABS-пластик) возможно переставить на другую сторону редуктора. Это позволит работать с самыми короткими (в длину) объективами.

В RIG03 учтены много мелочей, которые делают его надежным помощником оператору и гарантируют долгий срок службы: обрезиненная поверхность площадки для камеры, большое колесо вращения FF (с дозированным усилием), кожа и неопрен в наплечнике, который намертво крепится к направляющей. Металлические барашки надежно фиксируют элементы RIGа благодаря пружинящему эффекту узлов фиксации.

Длина направляющей плечевого упора — 300 мм, поэтому с RIG03 комфортно работать операторам ростом до 190 см, а удобный доступ ко всем элементам конструкции позволяет быстро переводить этот плечевой обвес в походное положение.

Технические характеристики:

Основание DSLR RIG 03

Максимальная нагрузка: 4 кг

Размер базы под камеру: 80х80 мм

Резьба фиксирующего винта: 1/4 дюйма

Пределы смещения положения винта: 35 мм

Межосевое расстояние направляющих: 60 мм

Диаметр направляющих: 15 мм

Длина передних направляющих: 190 мм

Длина направляющей плечевого упора: 300 мм

Высота ручек обвеса: 150 мм

Диапазон смещения положения ручек: 230 мм

Материал: алюминиевый сплав

Вес: 1,6 кг

Механизм Follow Focus 03

Длина зубчатого ремня для объектива: 350 мм

Диаметр шестерни: 45 мм

Диаметр ручки вращающего колеса: 55 мм

Корректировка положения механизма: 65 мм

Посадочный диаметр под направляющие: 15 мм

Материал: алюминий,пластик

Вес: 0,34 кг



Габаритные размеры упаковки: 280*250*150 мм

Вес вместе с упаковкой: 1,8 кг

Комплектация: