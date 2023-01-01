Плечевой упор GreenBean DSLR RIG 03 с follow focus
Код товара : УТ-00010566
Артикул : 21554
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.800
Описание
Компактный, легкий и недорогой, но профессионально исполненный плечевой упор для видеосъемки DSLR или HDV камерами. Все его элементы, за исключением поролона ручек, обшивки наплечника и заглушек изготовлены из алюминиевого сплава с высококачественным оксидным покрытием.
К направляющей длиной 300 мм (диаметр 16 мм) крепится консоль с двумя рукоятками. Рукоятки металлические длиной 150 мм, обтянуты плотным поролоном. Максимальное расстояние между их осями составляет 230 мм. Угол наклона рукояток и их взаимное положение на консоли можно изменять. Узел площадки камеры также устанавливается на консоли и фиксируется двумя барашками. Возвышение площадки для камеры над консолью составляет 70 мм. Снизу этого узла имеются 6 резьбовых отверстий 1/4 дюйма для установки RIG03 на штатив или «апгрейда» держателями дополнительного оборудования.
К фронтальной части узла площадки камеры крепятся две направляющие длиной 190 мм, на которые устанавливается Follow Focus (FF).
Для удобства работы с разными моделями камер и объективов, посадочный винт для камеры может перемещаться вдоль по площадке в пределах 35 мм, а механизм Follow Focus смещаться в поперечном направлении в пределах 65 мм; кроме того, зубчатое колесо редуктора FF (ABS-пластик) возможно переставить на другую сторону редуктора. Это позволит работать с самыми короткими (в длину) объективами.
В RIG03 учтены много мелочей, которые делают его надежным помощником оператору и гарантируют долгий срок службы: обрезиненная поверхность площадки для камеры, большое колесо вращения FF (с дозированным усилием), кожа и неопрен в наплечнике, который намертво крепится к направляющей. Металлические барашки надежно фиксируют элементы RIGа благодаря пружинящему эффекту узлов фиксации.
Длина направляющей плечевого упора — 300 мм, поэтому с RIG03 комфортно работать операторам ростом до 190 см, а удобный доступ ко всем элементам конструкции позволяет быстро переводить этот плечевой обвес в походное положение.
Технические характеристики:
Основание DSLR RIG 03
Максимальная нагрузка: 4 кг
Размер базы под камеру: 80х80 мм
Резьба фиксирующего винта: 1/4 дюйма
Пределы смещения положения винта: 35 мм
Межосевое расстояние направляющих: 60 мм
Диаметр направляющих: 15 мм
Длина передних направляющих: 190 мм
Длина направляющей плечевого упора: 300 мм
Высота ручек обвеса: 150 мм
Диапазон смещения положения ручек: 230 мм
Материал: алюминиевый сплав
Вес: 1,6 кг
Механизм Follow Focus 03
Длина зубчатого ремня для объектива: 350 мм
Диаметр шестерни: 45 мм
Диаметр ручки вращающего колеса: 55 мм
Корректировка положения механизма: 65 мм
Посадочный диаметр под направляющие: 15 мм
Материал: алюминий,пластик
Вес: 0,34 кг
Габаритные размеры упаковки: 280*250*150 мм
Вес вместе с упаковкой: 1,8 кг
Комплектация:
- База под камеру 1 шт.
- Ручки- держатели с поролоновым покрытием 2 шт.
- Направляющие механизма F.F. ( 190 мм) 2 шт.
- Направляющая ручек держателей ( 250 мм) 1 шт.
- Направляющая упора под плечо (300 мм ) 1 шт.
- Наплечник 1 шт.
- Механизм Follow Focus 03 1 шт.
- Зубчатый ремень Follow Focus для объектива ( 350 мм ) 1 шт.
- Инструкция на русском языке