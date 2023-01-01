Батарейки GP Ultra Alkaline предназначены для устройств, нуждающихся в повышенном потреблении энергии. Они хорошо подходят для таких устройств как фонарики, диктофоны, микрофоны, электронные игрушки и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.