Батарейки GP Ultra AAA 2 шт.
Код товара : УТ-00070037
Артикул : 2711
220 ₽
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Описание
Батарейки GP Ultra Alkaline предназначены для устройств, нуждающихся в повышенном потреблении энергии. Они хорошо подходят для таких устройств как фонарики, диктофоны, микрофоны, электронные игрушки и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.
- Типоразмер: ААA (R03; LR03; FR03)
- Химический состав: щелочные
- Напряжение 1.5 В