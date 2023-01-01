Батарейки GP Super AA 4 шт.
Код товара : УТ-00070032
Артикул : 7151
290 ₽
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Описание
Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее.
- Типоразмер: АА (R6; LR6; FR6)
- Химический состав: щелочные
- Напряжение 1.5 В