Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее.