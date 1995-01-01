Зарядное устройство GP R03/R6x2/4 + 4 аккумулятора AA 2700 мАч
Код товара : УТ-00072364
Артикул : E411/270AAHCCS-2CR1
2 490 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Новое зарядное устройство на 2 слота обеспечит аккумуляторам быструю зарядку. Устройство способно заряжать одновременно 2 батареи и рассчитано на 2 формата - АА и ААА. Входящие в комплект элементы питания предварительно заряжены. Компактный и лёгкий зарядник удобно брать с собой в поездки - в ваших электронных устройствах всегда будут заряженные аккумуляторы, и приборы не отключатся в самый неподходящий момент. Кабель USB позволяет универсально заряжать устройство как от сети, так и через компьютер, в машине и т.п. От зарядного устройства со вставленными аккумуляторами можно непосредственно заряжать и гаджеты.
Устройство оснащено удобной световой индикацией (до включения индикатор совсем не видим на корпусе). Зелёный светодиод загорается на 0,5 с после подачи питания через USB. В процессе заряда светодиод мигает и горит постоянно, оповещая о полном заряде батарей. Ориентировочное время зарядки для типоразмера АА - 8 часов, для ААА - 3 часа.
Характеристики:
- Вход: DC 5 B-1 А
- Выход: DC 2.8 В-0.3 А х2 (для типоразмеров АА и ААА)
- Размеры: 64 x 74.2 x 21 мм
- Количество слотов / каналов: 2/1
- Порт USB постоянный ток: 5 В / 1 А
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