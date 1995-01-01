Описание

Новое зарядное устройство на 2 слота обеспечит аккумуляторам быструю зарядку. Устройство способно заряжать одновременно 2 батареи и рассчитано на 2 формата - АА и ААА. Входящие в комплект элементы питания предварительно заряжены. Компактный и лёгкий зарядник удобно брать с собой в поездки - в ваших электронных устройствах всегда будут заряженные аккумуляторы, и приборы не отключатся в самый неподходящий момент. Кабель USB позволяет универсально заряжать устройство как от сети, так и через компьютер, в машине и т.п. От зарядного устройства со вставленными аккумуляторами можно непосредственно заряжать и гаджеты.

Устройство оснащено удобной световой индикацией (до включения индикатор совсем не видим на корпусе). Зелёный светодиод загорается на 0,5 с после подачи питания через USB. В процессе заряда светодиод мигает и горит постоянно, оповещая о полном заряде батарей. Ориентировочное время зарядки для типоразмера АА - 8 часов, для ААА - 3 часа.