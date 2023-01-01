Батарейки GP Lithium AA, 2 шт.
Код товара : УТ-00070041
Артикул : 777014
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Описание
Батареи GP Lithium – линейка литиевых элементов питания. Батарейки отличаются от щелочных повышенным запасом энергии, разработаны специально для техники с высоким уровнем энергопотребления: фотовспышек, мощных фонариков, игрушек на радиоуправлении и так далее. Литиевые батарейки являются лучшим выбором в ситуациях, когда требуется максимально долгий срок автономной работы: например, в камерах-фотоловушках, автономных камерах наблюдения и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.
- Типоразмер: АА (R6; LR6; FR6)
- Химический состав: литиевые
- Напряжение 1.5 В
- Рабочая температура: от -30° до 60° С