Батареи GP Lithium – линейка литиевых элементов питания. Батарейки отличаются от щелочных повышенным запасом энергии, разработаны специально для техники с высоким уровнем энергопотребления: фотовспышек, мощных фонариков, игрушек на радиоуправлении и так далее. Литиевые батарейки являются лучшим выбором в ситуациях, когда требуется максимально долгий срок автономной работы: например, в камерах-фотоловушках, автономных камерах наблюдения и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.