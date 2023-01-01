Батарейки GP Lithium ААА 2 шт.
Код товара : УТ-00070042
Артикул : 865420
990 ₽
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Описание
Батареи GP Lithium являются надежными источниками питания. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее.
- Типоразмер: ААA (R03; LR03; FR03)
- Химический состав: литиевые
- Напряжение 1.5 В