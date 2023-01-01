Батарейки GP CR2025 2 шт.
Код товара : УТ-00070044
Артикул : 856924
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Описание
Батарейки GP типоразмера «таблетка» используются в качестве надежных источников питания для детских игрушек с голосовым модулем или приборов точной электроники: калькуляторов, часов, портативных медицинских приборов. Оптимизированная схема энергоотдачи обеспечивают надежную работу и длительный срок службы кварцевых механизмов.
Преимущества
Благодаря низкому саморазряду, данные элементы питания GP могут храниться длительное время без использования. Стабильное напряжение 3В позволяет работать точным кварцевым механизмам без перепадов, а серебряно-цинковый сердечник обеспечивает длительное время работы при минимальных энергозатратах.
Безопасное использование
Один из приоритетов компании GP – экологическая безопасность. Поэтому все типы щелочного электролита, включая литиевый, безопасны для использования в бытовых условиях, а также не наносят ущерба окружающей среде при утилизации по окончанию срока службы.
При эксплуатации рекомендуется следовать правилам безопасности. При установке элемента питания необходимо соблюдать полярность. В случае длительного хранения оберегайте элементы питания от детей.
Сертификация
Батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.
Характеристики:
- Наименование: GP CR2025E-7CR2
- Типоразмер: CR
- Тип батареи: литиевый
- Номинальное напряжение: 3 В
- Количество в блистере: 2 шт.